Cobra-Einsatz in Schwechat: Betrunkener schoss von Balkon

Ein Betrunkener hat Mittwochabend mit einer Schreckschusspistole von seinem Balkon in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in die Luft gefeuert. Nach Anzeigen wurde die Spezialeinheit Cobra angefordert, auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und mehrere Streifen standen im Einsatz.

Der stark alkoholisierte 48-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. "Er wird auf freiem Fuß angezeigt", sagte Polizeisprecher Mario Pfeiffer am Donnerstag zur APA. Verletzt wurde niemand.

Schüsse kamen nicht aus Park

Mehrere Personen hatten angezeigt, dass sie in einem Park Schüsse gehört hatten. Tatsächlich befand sich der 48-Jährige auf dem Balkon seiner Wohnung in der Nähe. Der Mann soll zweimal in die Luft geschossen haben.