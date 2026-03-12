Skigebiete: Bilanz für NÖ fällt gemischt aus

Bis zum 15. März können Skifans in Annaberg, auf der Erlebnisbahn Mönichkirchen, den Ötscherliften Lackenhof und am Hirschenkogel Semmering noch ihre Schwünge in den Schnee setzen. Dann ist dort die Saison vorbei. Die Gemeindealpe Mitterbach sowie die Wexl Arena St. Corona haben bereits am vergangenen Wochenende die Lifte abgedreht. Noch bis zum 6. April wird Skifahren auf den Hochkar Bergbahnen möglich sein.

Zeit also, um Bilanz über die niederösterreichische Skisaison 2025/26 zu ziehen. Mit 715.000 Besuchen lag die Auslastung zwar laut der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur eco plus im Schnitt 22 Prozent über den drei Vorjahren. Ohne technische Beschneiung wäre das allerdings nicht möglich gewesen.

"R egionalwirtschaftliche Bedeutung der Bergbahnen" "Diese erfreuliche Besucherstatistik unterstreicht die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Bergbahnen", sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichten den Gästen – von Familien mit kleinen Kindern bis zum Rennlauf – den Schneesport ganz in der Nähe auszuüben. "Das gehört für viele Menschen zum Lebensgefühl dazu, auch dafür steht Niederösterreich“, sagt Mikl-Leitner.

Wenig Naturschnee „In dieser Wintersaison mit österreichweit sehr wenig Naturschnee hat sich gezeigt, wie hervorragend die technische Beschneiung den Betrieb der Skigebiete ermöglicht, um den Erwartungen der Gäste gerecht zu werden", sagt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.

"Hochgerechnet sollten wir bis Saisonende an unseren fünf Standorten Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof und Wexl Arena St. Corona am Wechsel rund 495.000 Besuche erreichen. Im Vergleich zu den drei Vorwintern können wir heuer um 12 Prozent mehr Betriebstage anbieten; die Steigerung bei den Ersteintritten geht aber weit darüber hinaus. Bei der Wexl Arena St. Corona am Wechsel liegen bereits die endgültigen Zahlen vor: Mehr als 62.000 Besuche sind ein neuer Bestwert für das Familienskiland."