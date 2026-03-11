Mercedes gegen Lkw auf A2 bei Baden: Pensionist verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Südautobahn. Mit seinem Mercedes krachte ein Pensionist bei der A2-Abfahrt Baden gegen einen Anpralldämpfer. Der Wagen wurde zurück und gegen einen Lkw geschleudert. Nachkommende Fahrzeuglenker verständigten die Einsatzkräfte und wurden zu Ersthelfern.

Die Feuerwehr Leobersdorf sicherte die Unfallstelle, bis der verletzte Pkw-Lenker medizinisch versorgt und abtransportiert werden konnte und bard den beschädigten Mercedes.