Baden: Suchaktion nach vermisster 96-Jähriger gut ausgegangen

Eine Suche nach einer abgängigen Badenerin ist am Samstag erfolgreich verlaufen. Die demente 96-Jährige hatte vermutlich in der Nacht das Haus unbemerkt verlassen. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde die Pensionistin im Zuge einer Suchaktion nach kurzer Zeit auf einem Nachbargrundstück entdeckt. Die unterkühlte und leicht verletzte Frau wurde im Landesklinikum Baden stationär aufgenommen, berichtete die Stadtpolizei in einer Aussendung.