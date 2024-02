Von Baum in Bach geschleudert: Mann bei Forstarbeiten gestorben

Bei Forstarbeiten auf dem eigenen Grundstück im Bezirk Neunkirchen ist am Freitagnachmittag ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Als er mit seinem Sohn Bäume mit Schneebruch ausschnitt, sei einer in der Mitte ausgebrochen und habe den 69-Jährigen in das angrenzende Bachbett geschleudert, meldete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.