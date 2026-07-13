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Niederösterreich

Polizei Baden rettet 51-Jährigen nach Herzstillstand

Polizisten der PI Baden reanimierten am 10. Juli 2026 einen 51-Jährigen bis zum Wiedereinsetzen des Herzrhythmus.
13.07.2026, 15:13

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein schnelles und beherztes Eingreifen von Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Baden hat einem 51-jährigen Mann am vergangenen Freitag das Leben gerettet. Der Mann hatte am Freitagabend vermutlich einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. Die alarmierten Beamten reagierten sofort und leiteten noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen ein.

Wiederbelebung nach Herzstillstand: Was Ersthelfer bewirken

Nach ihrem Eintreffen am Einsatzort führten die Polizistin und der Polizist umgehend einen Notfallcheck durch. Da weder Atmung noch Kreislauf festgestellt werden konnten, begannen sie ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage. 

30 Minuten Herzdruckmassage

Zeitgleich trafen Rettungskräfte ein und bereiteten die weitere medizinische Versorgung vor. Nachdem auch der Notarzt am Einsatzort eintraf, wurden die erweiterten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Nach etwa 30 Minuten durchgehender Herzdruckmassage durch die Polizeibediensteten konnte der Notarzt schließlich wieder einen Herzrhythmus feststellen.

Herzstillstand beim Spaziergang: Frau starb im Helenental

Nach der erfolgreichen Stabilisierung des Patienten wurde dieser mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt geflogen. Der Einsatz zeigt, wie entscheidend rasches Handeln in lebensbedrohlichen Situationen sein kann.

Blaulicht Baden Wiener Neustadt Herz und Kreislauf
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