Polizei Baden rettet 51-Jährigen nach Herzstillstand

Ein schnelles und beherztes Eingreifen von Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Baden hat einem 51-jährigen Mann am vergangenen Freitag das Leben gerettet. Der Mann hatte am Freitagabend vermutlich einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. Die alarmierten Beamten reagierten sofort und leiteten noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen ein.

Nach ihrem Eintreffen am Einsatzort führten die Polizistin und der Polizist umgehend einen Notfallcheck durch. Da weder Atmung noch Kreislauf festgestellt werden konnten, begannen sie ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage.

30 Minuten Herzdruckmassage

Zeitgleich trafen Rettungskräfte ein und bereiteten die weitere medizinische Versorgung vor. Nachdem auch der Notarzt am Einsatzort eintraf, wurden die erweiterten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Nach etwa 30 Minuten durchgehender Herzdruckmassage durch die Polizeibediensteten konnte der Notarzt schließlich wieder einen Herzrhythmus feststellen.