Bad Vöslau: Opposition verhindert Neuwahl des Stadtchefs

"Ois hat a End" meinte ein sichtlich gerührter Christoph Prinz am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung des Bad Vöslauer Gemeinderates. Stand doch seine Verabschiedung und damit letzte Sitzung auf dem Programm. 19 Jahre hatte der Chef der Liste Flammer die Kurstadt "regiert", so lange wie kein anderer Bürgermeister vor ihm. Sympathien und herzliche Abschiedsworte gab es von allen Seiten. "Du wirst immer präsent sein, weil du Bad Vöslau geprägt hast", würdigte ihn Stadtrat Markus Wertek von seiner Liste. Emotionale Abschieds- und Dankesworte kamen auch von Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Landtagsabgeordnetem Christoph Kainz, Ex-Vizebürgermeister Gerhard Sevcik von der Liste Flammer und von Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen. "In diesen 7020 Tagen habe ich immer versucht, mein Bestes zu geben und Lösungen statt Alleingänge zu finden", sagte Prinz, der sich jetzt seiner Familie widmen und einen Neustart machen will. Seine politischen Funktionen legte er alle zurück.