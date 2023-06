Babys in Lebensgefahr: Flugrettung reformiert Einsätze für die Kleinsten

Deswegen sei die rasche Verlegung in Kinderzentren wie die Uni-Kliniken Linz und Graz oder das Wiener AKH oft eine Überlebensfrage. Laut Trimmel sei Babys in so einem kritischen Zustand ein mitunter stundenlanger Transport mit einem Rettungsauto nicht zuzumuten. Das Team des ITH ist rund um die Uhr in Wiener Neustadt stationiert.

Spezielle Ausrüstung

„Zusätzlich zur Crew, die permanent in Bereitschaft ist, gibt es nun auch Spezialisten, die jederzeit telefonisch erreichbar sind und binnen einer Stunde einsatzbereit am Stützpunkt sein können“, sagt der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, Marco Trefanitz.

An die 120.000 Euro wurden in den Ankauf des neuen Inkubators samt dem dazu gehörigen Equipment investiert. Das Gerät ist – was Funktionalität und Gewicht anbelangt – speziell für den Einsatz im Hubschrauber modifiziert.