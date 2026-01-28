Babyboomer: Betriebe benötigen Hilfe beim Generationenwechsel

Die Babyboomer-Generation sorgt bis 2035 in Österreich für eine massive Pensionierungswelle. Damit steht auch in Tausenden Betrieben in Niederösterreich ein Generationenwechsel bevor. Um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Betriebe vor dem Zusperren zu bewahren und wichtige Arbeitsplätze zu sichern, setzt das Land NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und den Banken auf gezielte Unterstützung in Sachen Betriebsübergaben bzw. Unternehmensnachfolgen – insbesondere durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG).

Es geht um über 100.000 Arbeitsplätze Niederösterreichweit stehen zwischen 2020 und 2029 mehr als 8.400 Klein- und Mittelbetriebe vor einem Generationenwechsel. "Rund 107.000 Arbeitsplätze hängen direkt von erfolgreichen Übergaben ab“, erläuterte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das Thema brennt der Politik unter den Fingernägeln, denn jede erfolgreiche Betriebsnachfolge stärkt den Wirtschaftsstandort.

Feinschmecker Für den Termin haben sich Land NÖ und Wirtschaftskammer - vertreten durch WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker - ein Paradebeispiel ausgesucht, was einen erfolgreichen Generationenwechsel anbelangt. Das Restaurant Görg in Eichbüchl bei Wiener Neustadt steht stellvertretend für die vielen Unternehmen, in denen die Eigentümer in Pension gehen. 1968 von den Eltern gegründet, wurde der Betrieb kürzlich in die Hände der Söhne Stefan und Martin Görg gelegt. Im Zuge der Betriebsübernahme entschieden sich die Brüder, kräftig in den Standort zu investieren.