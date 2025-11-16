Feinschmecker: Bucklige Welt kocht die Wachau ein

Wenn jedes Jahr im November der legendäre Restaurantführer Gault & Millau die begehrten Hauben und Punkte vergibt, ist im Vorfeld in der Spitzengastronomie Feuer am Dach. Wie haben die Lokaltester entschieden? Gibt es eine Ab- oder Aufwertung? Als vergangene Woche Gault & Millau die besten Köche und Restaurants des Jahres kürte, hatte eine Gruppe besonders gut lachen. Die Region Bucklige Welt ist nicht nur durch ihre sanften Hügel und Radstrecken in aller Munde, auch Feinschmecker haben die Region südlich von Wiener Neustadt zu ihrer Lieblingsdestination erkoren, wenn es um gute Küche geht. Die Dichte an Top-Lokalen ist schwer zu überbieten. Mittlerweile sind fünf Restaurants in der Buckligen Welt im Bezirk Wiener Neustadt mit Hauben ausgezeichnet – und zwar zehn an der Zahl.

Unangefochtener Spitzenreiter ist seit Jahren das Triad zwischen Krumbach und Bad Schönau. Uwe und Veronika Machreich zaubern laut Gault & Millau „ein butterzartes Störfilet mit Grünspargel und junger Erbse wie ein essbares Gemälde auf den Tisch“. Heuer ist es bereits 20 Jahre her, dass ein alter Saustall und still gelegter Bauernhof in der malerischen Idylle zu einer Feinschmecker-Adressen mit drei Hauben (16,5 Punkte) geworden ist. Der Andrang ist so groß, dass man heuer investierte und auf fast 30 Gästebetten aufstockte.

Neues Design Nur wenige Tage nach ihrer Neueröffnung können sich die Brüder Stefan und Martin Görg ebenfalls über drei Hauben (15 Punkte) freuen. Über eine Million Euro hat die Familie in die Hand genommen und das Görg in Eichbüchl auch optisch ein Ausrufezeichen gesetzt. Unterstützt durch ein Crowdfunding hat man den Umbau finanziell gestemmt und von Innendesigner Josef Göbel und seinem Furniture-Team ein Schmuckkästchen bauen lassen – samt Panoramablick auf den Schneeberg, Chefs-Table, begehbaren Wein-Humidor und einer neuen Küche, die alle Stückerl spielt. Die Gäste scheinen es zu honorieren: Seit der Wiederöffnung sind freie Tische rar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Die Görgs investierten über eine Million Euro in den Umbau. Gekocht wird auf 3-Hauben-Niveau