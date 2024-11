Baby in NÖ erfolgreich reanimiert: Kleine Mara ist wieder wohlauf

Grund zum Feiern gibt es bei Ersthelfern und den Eltern der kleinen Mara nach einer gelungenen Reanimation des Kindes am Bahnhof Bruck an der Leitha . Das acht Monate alte Baby konnte nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand durch einen beherzten Rettungseinsatz zurück ins Leben geholt werden.

Beim Roten Kreuz spricht man von einer schier "unglaublichen Lebensrettung“, die sich am 27. Oktober in Bruck an der Leitha abgespielt hatte. Das Herz des kleinen Mädchens hat damals direkt vor dem Bahnhofsgebäude aufgehört zu schlagen. Es folgten dramatische Minuten, in denen einfach jeder die richtige Entscheidung traf, so das Rote Kreuz NÖ.

"Es gab kein Halten mehr"

Ersthelfer Franz Dovrak, der gemeinsam mit Ersthelferin Beate Cybulska sofort aktiv wurde, erzählt: "Als wir die Eltern und das Baby gesehen haben, gab es kein Halten mehr. Beate und ich haben sofort gehandelt, den Notruf abgesetzt und mit den ersten Maßnahmen begonnen.“

Seitens Notruf Niederösterreich wurden umgehend die First Responder Barbara Dinhof, Sebastian Holzer, Florian Schodritz und Jasmin Sewald alarmiert. Sie trafen nur wenige Minuten später vor Ort ein und begannen unmittelbar mit den weiteren lebensrettenden Maßnahmen. "Uns allen war klar, jetzt muss jeder Handgriff sitzen“, erzählt das Team.