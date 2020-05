B39 gesperrt: Anrainer und Firma verärgert

Wer derzeit von Frankenfels nach Kirchberg/ Pielach (Bezirk St. Pölten) fahren will, muss entweder einen langen Umweg oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Seit Anfang Oktober ist die B39, die Pielachtalstraße, von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Auch die Mariazellerbahn verkehrt dort aktuell nicht. Grund dafür sind Forst- und Felsarbeiten, die entlang der Fahrbahn durchgeführt werden müssen. Dass die Straße den Tag über gesperrt ist, erhitzt bei so manchem Bürger in Frankenfels das Gemüt. Die Beschwerdeführer wollten allerdings anonym bleiben. Auch ein ortsansässiger Unternehmer gibt an, von der Sperre betroffen sein: "Ich habe irsinnige finanzielle Einbußen", sagt der Mann, der seinen und den Namen seiner Firma nicht in der Zeitung lesen will. "Meine Arbeiter müssen jetzt 30 Kilometer Umweg fahren. Die Zeit muss ich ja zahlen." Außerdem, so der Firmenchef, sei die Straße "eine Woche lang gesperrt gewesen und es ist nichts gearbeitet worden." Diesen Vorwurf weist der zuständige Bezirkshauptmann Josef Kronister entschieden zurück: "Dort wird zweifellos gearbeitet. Nur manchmal so hoch oben, dass man das von der Straße aus nicht sieht." Die Sperre sei notwendig, weil morsches Geäst und Felsen auf die Fahrbahn zu stürzen drohten.