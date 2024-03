Selbst Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) schwärmte beim Eröffnungsakt per Video-Zuspielung von der Premiere der E-Ladesäulen an der Autobahn. Die Asfinag habe einen weiteren Baustein für die klimafreundliche E-Mobilität geschaffen, lobte sie.

Als ihren „ Flagship-Rastplatz “ bezeichnet die Asfinag die am Freitag eröffnete Autobahnraststelle Roggendorf an der A1 im Bezirk Melk in Niederösterreich. Auf dem „Rastplatz der Zukunft“, vis-a-vis der Schallaburg in Fahrtrichtung Salzburg, steigt die Asfinag dabei voll ins E-Ladezeitalter für Pkw und Lkw ein. Punkto technischer und gastronomischer Ausstattung bietet der Rastplatz den Reisenden ebenfalls ein bislang nicht bekanntes Service.

Der um 19 Millionen Euro errichtete Rastplatz sei jedenfalls das Model für weitere zwölf derartige Einrichtungen an hochrangigen Asfinag-Straßen in ganz Österreich, kündigte Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl an. Bis 2040 werden jährlich an die 45 Millionen Euro in die insgesamt 60 Asfinag-Raststellen investiert, ergänzte Finanzvorstand Josef Fiala.