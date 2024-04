Pkw-Kollision im Piestingtal: Ein Todesopfer, zwei Schwerverletzte

Ein 87-Jähriger deutscher Staatsbürger ist am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall in Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen. Der Deutsche war auf der Bundesstraße 21 von der Wöllersdorfer Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren, obwohl sich eine 18-Jährige mit ihrem Wagen näherte.

Er dürfte das Auto laut Polizei übersehen haben. Die 18-Jährige konnte nicht mehr ausweichen.