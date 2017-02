Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Wiesenfeld im Bezirk Lilienfeld. Ein Pkw-Lenker war von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht in ein Buswartehäuschen gekracht. Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Wartehaus wurde völlig zerstört, die Feuerwehr stand zwei Stunden lang im Einsatz.