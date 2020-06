Auto geriet beim Batterieladen in Vollbrand

Eilig hatten es Mittwoch Vormittag die Mannschaften mehrerer Feuerwehren in der Region Euratsfeld im Bezirk Amstetten. Im entlegenen Ort Aigen war ein in einer Garage geparktes Auto in Vollbrand geraten. Das Feuer drohte auf das gesamte Wohnhaus überzugreifen.

Neben der Ortsfeuerwehr Aigen wurden die Wehren Euratsfeld, Kornberg-Schlickenreith und Ferschnitz zum Brandort beordert. Als die Helfer eintrafen kamen ihnen dichte Rauchschwaden aus der Garage des Hauses entgegen. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz nahmen die Löschtrupps die Brandbekämpfung in Angriff. Um die Flammen zu ersticken, wurde Löschschaum eingesetzt. Ein Übergreifen auf das Haus konnte verhindert werden. Wie sich rasch herausstellte, dürfte der Brand während des Ladens der Autobatterie ausgebrochen sein.