Auto fuhr mitten in Schanigarten: Sechs Verletzte

Als am Mittwoch gegen 13.30 Uhr einige Gäste ganz entspannt in einem Schanigarten am Perchtoldsdorfer Marktplatz saßen, kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Eine ältere Dame, die dort gerade mit dem Auto unterwegs war, fuhr mitten in den Gastgarten, das bestätigte die Landespolizeidirektion (LPD) Niederösterreich dem KURIER.

Laut Polizeisprecher wurden sechs Personen verletzt, zwei davon schwer. Eine schwere Verletzung ist nach Polizei-Definition eine längere Beeinträchtigung der Gesundheit, wie auch ein Knochenbruch. Sonja Kellner vom Roten Kreuz bestätigt: "Es waren Frakturen dabei", lebensbedrohlich verletzt sei aber keine der involvierten Personen. Vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen Involvierten wurden vor Ort versorgt.