Auto stürzte über Böschung: 34-Jähriger kam ums Leben

Ein 34-jähriger Lenker ist am Mittwoch in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln mit einem Kastenwagen von der L14 abgekommen und tödlich verunglückt. Der Einheimische war Mitarbeiter eines örtlichen Unternehmens. Die Trauer in der Region ist groß.

Der Mann war am frühen Nachmittag des Allerheiligentages mit dem Pkw auf der L14 zwischen Engelmannsbrunn und Kirchberg unterwegs. Zunächst geriet das Fahrzeug auf das Straßenbankett und kam ins Schleudern.