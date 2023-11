Oberwart: Männliche Leiche in Fahrzeug gefunden

Am Donnerstag gegen 7 Uhr früh wurde am Parkplatz des Oberwarter Rotundengeländes ein toter Mann in einem dort abgestellten Pkw entdeckt.

Die Polizei bestätigt auf KURIER-Anfrage, dass "eine männliche Leiche in einem Fahrzeug aufgefunden wurde". Nähere Details seien bis jetzt nicht bekannt.

