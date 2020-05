Autist kam bei Betriebsausflug nicht zurück

Bei einem Betriebsausflug der Rathaus-Mitarbeiter von Korneuburg am vergangenen Freitag in Bratislava verschwand der 47-jährige Gärtner Paul Tamele. Zumindest kam der Mann, der autistisch veranlagt sein soll, nicht mehr zurück zum Bus. Trotz groß angelegter Suche nach dem Mann fehlt bis dato jede Spur von ihm. Der 47-jährige Korneuburger scheint wie vom Erdboden verschluckt.

"Nachdem den Ausflüglern aufgefallen ist, dass der Mann fehlt, wurde sofort in der Umgebung des Busparkplatzes gesucht", erzählt ein Polizist. Doch nach einer Stunde musste die Suche ergebnislos abgebrochen werden und die Rathaus-Mitarbeiter fuhren mit den beiden gecharterten Bussen wieder zurück nach Korneuburg. Die Sorge um den vermissten Kollegen war so groß, dass am Sonntag ein Dutzend Mitarbeiter auf eigene Faust nach Bratislava fuhr und eine Suchaktion an der Donau und in der Altstadt von Bratislava starteten. "Heute war sogar eine Nachtpatrouille mit sieben Leuten in Bratislava unterwegs", sagt der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp.