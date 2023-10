Auszeichnungen für Verhaltensforscher und Handschriftenexpertin

Darüber hinaus investiert das Land auch in Wissenschaftsprojekte und unterstützt Jungforscher dabei, ihre Forschungserkenntnisse zu einem Geschäftsmodell zu machen. Die Landeshauptfrau nannte hier die Wirtschaftsagentur ecoplus, die Accent Inkubator GmbH und tecnet equity.

Forschung als Antwort

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ergänzte, man wolle „Magnet für internationale Persönlichkeiten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung sein.“ Dazu brauche es Vertrauen zwischen Politik, Forschung und Wissenschaft. Die Antworten auf die Fragen der heutigen Zeit – egal ob Klimawandel, Energiewende, Gesundheitsbereich, Biotechnologiebereich und viele andere Bereiche – könne man „nur durch Innovationen aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung geben.“

Die Preisträger

Heuer dürfen sich Stefan Freunberger, Leonid Sazanov und Maksym Serbyn – alle vom Insitute of Science and Technology in Klosterneuburg – sowie Eva Oburger von der Uni für Bodenkultur Wien am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln über die Anerkennungspreise freuen.