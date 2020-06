Ausrangierte Medizingeräte für Bosnien

Das Ultraschallgerät ist in die Jahre gekommen, funktioniert aber immer noch einwandfrei und liefert dem Arzt gestochen scharfe Bilder. Deshalb wurde das Gerät fein säuberlich verpackt und in den bereitstehenden Sattelschlepper verladen, gemeinsam mit anderen High-Tech-Medizingeräten, die nicht mehr in die neu gebauten Spitalsabteilungen mitgenommen wurden. Die ausrangierten, aber voll funktionstüchtigen Geräte sind für Spitäler in Bosnien-Herzegowina bestimmt. Eingefädelt haben die große Hilfslieferung in das Balkanland die Rotarier vom "District 1910" unter Governer Wolfgang Stalzer, der auch den Transport der Hilfsgüter in den Süden bezahlt. Rotary-Mitglied Wolf-Dieter Primavesi hatte die Idee für die Hilfslieferung und knüpfte Kontakte zum Land bzw. zur nö. Spitalsholding. "Die Geräte sind abgeschrieben aber in Ordnung", sagte Spitals-Landesrat Karl Wilfing und gab politisch grünes Licht. Bei der Holding übernahm Geschäftsführer Helmut Krenn die interne Beschaffung in den blaugelben Spitälern. So kamen insgesamt 1800 Hilfsgüter – vom einfachen Bett über Dialyseapparate bis hin zum Inkubator – zusammen.