Ausgezeichnete Courage: Helden vor den Vorhang geholt

Zum Lebensretter wurde Cetin D. am 29. März 2023 am Badener Bahnhof. Plötzlich sprang ein junger Mann auf die Gleise. Obwohl sich schon ein Schnellzug näherte, zögerte Cetin D. keine Sekunde und zog den Lebensmüden auf den Bahnsteig zurück. Als die Polizei eintraf, wurde der junge Mann, der kurz zuvor vom Krankenhaus Baden abgängig gemeldet worden war, bereits in Sicherheit versorgt.

Revierinspektor Stefan S. war mit seiner Familie im Bezirk Horn unterwegs, als sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignete. Das Auto begann zu brennen, eine Frau war eingeklemmt. Trotz der großen Hitze und des Rauches versuchte Stefan S. sofort, die Frau aus dem brennenden Wrack zu ziehen. Als seine verzweifelten Versuche zu scheitern schienen, tauchten zwei weitere Männer auf und mit vereinten Kräften gelang es ihnen, die Frau zu retten. Keine Sekunde zu früh – kurz danach stand das Auto in Vollbrand und sogar der angrenzende Wald fing Feuer.