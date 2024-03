Ausflugsziel Harzberg bekommt zwei neue Hüttenwirte

Das Schutzhaus am Harzberg in Bad Vöslau (Bezirk Baden) bekommt neue Hüttenwirte. Björn Bannert und Wolfgang Schrahböck werden ab Ende April oder Anfang Mai das beliebte Ausflugsziel übernehmen. Beide sind als gebürtige Bad Vöslauer keine Unbekannten in der Stadt.

Bannert kommt aus der Tourismus- und Gastronomiebranche und kann auf langjährige internationale Erfahrung sowie Einsätze in Skigebieten oder bei Do&Co verweisen. Schrahböck ist mit Spielzeug- und Modegeschäften in der Region bekannt und bringt als ehemaliger Obmann des Vöslauer Stadtmarketings wertvolles Know-how in den neuen Betrieb mit. Man will für kulinarische Erlebnisse sorgen, aber „wir sehen uns nicht nur als Wirte, sondern auch als Veranstalter“, so Schrahböck. Demnach sollen an Wochenenden Events für Familien, Kinder, Sportler, Schüler, Feiernde, Tier- und Musikfreunde geboten werden. „Der Harzberg soll ein fixer Punkt im Gemeindeleben der Stadt werden“, betont Bannert.

Geöffnet wird jeweils Donnerstag bis Montag sowie an Feiertagen, sofern sie auf einen Dienstag oder Mittwoch fallen. Bürgermeister Christian Flammer zeigt sich von dem Duo und ihrem Konzept überzeugt.

Das Schutzhaus befindet sich am Gipfel des 466 Meter hohen Harzbergs. Von Bad Vöslau aus ist das Ausflugsziel mit einer rund 30-minütigen Wanderung erreichbar. Auch eine Forststraße führt hinauf. Neben dem Schutzhaus befindet sich die Jubiläumswarte. Der Turm wurde 1898 aus Anlass des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef I. errichtet. Von dort bietet sich ein schöner Ausblick auf das Wiener Becken. Die Kängurufarm am Harzberg hatte Ende 2023 nach neun Jahren geschlossen.