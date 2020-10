Ausbau von Radwegen gefordert, um Platzprobleme zu vermeiden

Abstand ist in Zeiten von Corona die Devise im Alltag. Auf den Radwegen hat man dieser Tage aber manchmal nicht die Wahl – vor allem weil dort deutlich mehr los ist als üblich. Schon im Frühjahr war zu bemerken, dass sich Fahrrad größerer Beliebtheit erfreute als in den Vorjahren. Und auch in den kommenden Monaten rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nun mit neuen Rekordwerten im Radverkehr. Wird die Infrastruktur nicht ausgebaut, könnten daher Platzprobleme drohen, so die Kritik.

Im heurigen September waren in Wien mit fast 1,1 Millionen um rund 200.000 mehr Radfahrende unterwegs als im September 2019 und sogar mehr als im Juli des Vorjahres, sagen die Daten des VCÖ. Aber nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich erlebt das Fahrrad einen Boom, erzählt auch Jürgen Brettschneider, Vizepräsident des österreichischen Radsportverbandes.