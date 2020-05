Aus für Hunde-Planquadrate

Nach 22 angezeigten Hundebissen im vergangenen Jahr schrillten bei der Stadt Wiener Neustadt die Alarmglocken. Der Magistrat wollte nach dem Vorbild von Wien bei Hunde-Planquadraten mit Unterstützung der Polizei gegen uneinsichtige Tierhalter vorgehen. Der Plan ist allerdings an der Kompetenz der Polizei gescheitert. Nun will man zumindest mit einer "Light-Version" auf die schwarzen Schafe einwirken.



Anders als in Wien fehlt der Polizei in Niederösterreich die rechtliche Handhabe um an Hunde-Planquadraten in der Form mitzuwirken, wie es sich das Veterinäramt gewünscht hätte. Also bei der Kontrolle, ob Hunde auch - wie seit 2010 vorgeschrieben - gechipt sind, beziehungsweise ob Halter von Kampfhunden den erforderlichen Hundeführerschein vorweisen können. Das fällt allerdings nicht in die Zuständigkeit der Polizei. "Wir haben ein anderes Hundehaltegesetz. Wir können nur einschreiten um die Leinen- und Beißkorbpflicht zu exekutieren, oder bei der Abnahme eines Tieres unterstützen", erklärt Stadtpolizei-Kommandant, Oberstleutnant Manfred Fries.