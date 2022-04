Die nun zugestandene Vorgriffsplanstelle ist jedenfalls nicht für ewig. Sie muss nämlich evaluiert und neu beschlossen werden, wenn der Wieselburger Augenarzt in den Ruhestand tritt und sein Kassenvertrag frei wird.

Dilemma

„Es gibt keinen Ärztemangel, aber einen Mangel an Kassenärzten.“ So beschreibt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die vor allem am Land dramatische Situation. Während es genügend Wahlärzte gebe, fehlen Mediziner mit Kassenverträgen. Nur 0,03 Personen bewerben sich durchschnittlich für eine von der Krankenkasse ausgeschriebene Planarztstelle.

In NÖ gibt es zwei Planstellen, die die ÖGK bereits 75-mal (Gresten) beziehungsweise 54-mal (Großdietmanns) erfolglos ausgeschrieben hat. Junge Mediziner wollen keine Karrieren als Einzelkämpfer auf Kassenstellen, sie wollen in Gemeinschafts- und Gruppenpraxen oder in Primärversorgungseinheiten (PVE) arbeiten, „für sie zählt die Work-Life-Balance“, berichten Königsberger-Ludwig und ÖGK-Manager Norbert Fidler.

Es sei wichtig, den bürokratischen Zugang zu Gemeinschaftspraxen zu erleichtern, so Königsberger-Ludwig. Erst am vergangenen Freitag haben die Gesundheitsreferenten der Länder das von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gefordert.