Aufstand gegen Mega-Wohnbau

Insgesamt 280 neue Wohneinheiten entstehen derzeit im Kremser Stadtteil Gneixendorf. Sobald die bezogen sind, wird sich die Einwohnerzahl des kleinen Stadtteils auf rund 1400 Menschen verdoppeln. Viele, die in der Gegend leben, befürchten Probleme mit Verkehr, Lärm und Infrastruktur. Sie wollen Ideen und Vorschläge beitragen. Doch angebotene Konzepte stoßen auf taube Ohren.

„Wir werden weder informiert noch beigezogen“, klagen die Obleute der Bürgerinitiative Gneixendorf und des Verschönerungs- und Dorferneuerungsvereines, Erich Steingassner und Günther Bohrn.

In einem Offenen Brief haben sie jetzt den aus ihrer Sicht unzumutbaren Zustand angeprangert. Darin zählen sie zahlreiche Gelegenheiten auf, bei denen die Stadtverwaltung in mehr als zwei Jahren Vorarbeit versäumt hat, Bürger zu informieren. „Das ist alles andere als Bürgerbeteiligung und demokratische Einbindung“, kritisieren Steingassner und Bohrn.

Stadtchefin Inge Rinke kann die Aufregung nicht verstehen: „Diese Vorwürfe haben mich betroffen gemacht. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung ihres Stadtteils mitwirken.“