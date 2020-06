Aufstand für die Pflanzenvielfalt

Am selben Strang zieht auch ein Handelsgigant, die Rewe Group, zu der Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg gehören. In einem offenen Brief finden die Vorstandsvorsitzenden Frank Hensel ( Rewe International) und Martina Hörmer, Geschäftsführerin von Ja!Natürlich scharfe Worte: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit diesem Schreiben an Sie heranzutreten, um die gegenwärtigen Pläne in der Europäischen Saatgutverkehrsrechts-Causa abzuwenden. Die Neuausrichtung der Europäischen Saatgutverkehrsrichtlinien ist dringend erforderlich. Denn aktuell werden weder auf die Umwelt und die Bedürfnisse kleiner und lokaler Akteure in der Landwirtschaft und im Saatgutsektor Rücksicht genommen. Noch werden die Wahlfreiheit und Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt. Die nächste Generation wird in Folge der Vielfalt beraubt.“

Das stehe im Gegensatz zur eigenen Arbeit als Wegbereiter der Diversität im gesamten Lebensmittelbereich. Rewe International stehe voll hinter den Forderungen von Arche Noah und Global 2000.