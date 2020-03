Aufschrei: Ärzte haben "Existenzangst"

Das Fass ist endgültig übergelaufen – das finden knapp 190 Hausärzte aus Niederösterreich. Sie alle richten sich gemeinsam mit einer Petition an die Ärztekammer Niederösterreich: „Vertreten Sie bitte endlich unsere Interessen und verhindern Sie die Abschaffung der Hausärzte, bevor es endgültig zu spät ist“, heißt es in dem Schreiben. Damit nicht genug – Worten müssten Taten folgen, sonst wird man nicht gehört, so die Erfahrung der Ärzte. Einige haben angekündigt ihre freiwilligen Bereitschaftsdienste am Wochenende und an Feiertagen einzustellen.

Hintergrund dazu ist ein Vorstoß der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Präsident Bernhard Wurzer stellte die Idee in den Raum, Spitalsambulanzen einzurichten und so unter anderem Versorgungslücken des niedergelassenen Bereichs zu füllen. „Eine solche Hausarztambulanz würde die Existenz vieler Hausärzte weiter gefährden, ohne die Situation für die Patienten zu verbessern“, kritisiert etwa Cornelia Tschanett, Hausärztin aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden).