Aufschlag zurück zu Lebensfreude und Erfolg

Das änderte sich spätestens, als er Rollstuhltennis für sich entdeckte. Im Rahmen seiner Therapie kehrte er zweimal an das Rehabilitationszentrum „Weißer Hof“ in Klosterneuburg zurück – 2005 gerade zu jenem Zeitpunkt, als Tennisspieler Alexander Antonitsch und Martin Legner, die damalige Nummer eins im heimischen Rollstuhltennis, dort die Sportart vorführten.

„Als ich die beiden gesehen habe, habe ich gewusst, dass das der richtige Sport für mich ist“, erzählt der Niederösterreicher, der davor ein wenig Rollstuhlbasketball gespielt hatte.

Serienmeister

Da ihm der Mannschaftssport allerdings nicht zusagte, begann er im Alter von 30 Jahren eben mit dem Tennisspielen – in einem Alltagsrollstuhl. Ein Jahr später legte er sich einen speziellen Tennisrollstuhl zu, 2008 bestritt er sein erstes Turnier. Bis 2013, als Riegler in der Südstadt (Bezirk Mödling) trainierte und dafür weite Wege in Kauf nahm, war die Anzahl seiner Siege überschaubar.