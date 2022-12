Fotos des Jahres: Klettern mit Rollstuhl, schweben unter Wasser

Der Fotowettbewerb richtete sich an Profi- und Amateurfotografen, die in den Kategorien Bewegung, Emotion und Reportage ihre Bilder einreichen konnten. Jurymitglied Gregor Schlierenzauer, selbst Fotograf, betonte beim Event am Wochenende das Ziel des Wettbewerbs: Behindertensportler in den Fokus zu rücken und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihr Einsatz verdient: „Der Fotowettbewerb ist ideal um das Sportleben von Menschen mit sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen und deren Umfeld zu zeigen.“