Aufrüstung: NÖ will ein Stück vom Kuchen

Angesichts globaler Krisenherde fährt die EU ihre Sicherheits- und Verteidigungsstrukturen hoch. Das erfordert Großinvestitionen. Wie auch niederösterreichische Unternehmen von den veranschlagten 800 Milliarden Euro profitieren können, wurde im St. Pöltner Landhaus im Rahmen eines prominent besetzten Wirtschaftsgipfels diskutiert.

Industrie- und Bankenvertreter, unter denen sich auch der frühere ÖVP-Kanzler und jetzige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Karl Nehammer, befand, berieten über bessere Zugänge für heimische Betriebe zum riesigen Auftragsvolumen.

Die Finanzierung möglicher Exporte und momentane Blockaden dafür waren ein Hauptthema des Gipfels, der als Fortsetzung eines im Herbst 2025 abgehaltenen Wirtschaftsforums gedacht war. Weil sich in der internationalen Ordnung zunehmend das Recht des Stärkeren durchsetze, müsse Europa sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen können, ist auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt.

Es gelte, Interessen, Werte und Wohlstand zu schützen. Die EU reagiere mit dem 800 Milliarden-Paket für Sicherheit und Verteidigung. Österreich ziehe dabei mit 20 Milliarden Euro mit und NÖ versuche, davon zu profitieren, so die Landeshauptfrau: „Wir wollen Wohlstand, Arbeitsplätze und Sicherheit für unser Land sichern.“