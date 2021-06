Aufräumarbeiten in Schrattenberg gehen weiter

Hagelkörner so groß wie Tennisbälle richteten am Donnerstag erheblichen Schaden in dem niederösterreichischen Dorf Schrattenberg bei Poysdorf an. Am Freitag kam dann der Starkregen. Häuser mit durchlöcherten Dächern vom Vortag traf es besonders schwer. Am Samstag erklärte schließlich die Bezirkshauptmannschaft Schrattenberg zum Katastrophengebiet.

Sonderfahrzeuge

Seither hat sich die Wetterlage jedoch beruhigt. Es wird fleißig aufgeräumt. Seit den Morgenstunden stehen zwei Züge der 13. Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft im Bereich Schrattenberg im Einsatz. Zusätzlich wurden wieder Sondergeräte aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf angefordert, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach.