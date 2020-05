Aufgewärmt der Kälte davonlaufen

Laufen auch im Winter: "Das wird zum Trend", sagt Univ.-Prof. Reinhard Weinstabl, Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in der Wiener Privatklinik.



Minusgrade: "Bei gesunden Menschen - auch bei Kindern - spricht mit entsprechender Bekleidung trotz Kälte nichts gegen das Laufen. Schließlich ist man dabei viel kürzer in der Kälte als beim Skifahren. Wichtig ist, dass man nicht gleich losläuft, sondern aufwärmt: Etwa mit angezogenen Beinen in die Höhe springen, vor- und seitwärts hüpfen, Oberkörper drehen. Nach dem Laufen nur in der Wohnung dehnen und sofort heiß duschen."