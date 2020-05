Aufbruchstimmung auf dem Annaberg

„Für uns ist die Zipline wirklich ein neuer Akzent und eine Chance, die dem Ort zusätzliche wirtschaftliche Möglichkeiten bringen wird“, ist die Annaberger Bürgermeisterin Claudia Kubelka überzeugt. Trotz schlechter Wetterprognosen für Pfingsten haben bis auf einen alle zehn Beherbergungsbetriebe im Ort nach dem Lockdown wieder aufgesperrt.

Sicherheit trotz Corona

Die Hoffnung auf heimische Touristen ist in den alpinen Regionen wie Annaberg groß. Neben Nervenkitzel pur, wird in Corona-Zeiten auf die Sicherheit der Gäste und Beschäftigten großer Wert gelegt. Wie auch bei den anderen Bergbahnen, von denen die meisten zu Pfingsten in Betrieb gehen, sind Maskenpflicht in Innenräumen und die Abstandsregel von einem Meter vorgeschrieben. Beim Annaberger Viererlift werden nur die beiden äußeren Sessel besetzt, sofern nicht Familie gemeinsam unterwegs ist. Bei der Zipline ist sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg ein Mund-Nasenschutz vorgeschrieben.