Auf genussvoller Spurensuche

Der Startschuss für das zweiwöchige Genussfestival fällt am 12. August im stilvollen Ambiente des Steinbruchs am Pfaffenberg. Bei der "White Wine Fashion" tanzen Gäste und Winzer in einer adaptierten Maschinenhalle bis in die frühen Morgenstunden. Und weil die Weißweine der Region im Mittelpunkt stehen, lautet der Dresscode "ganz in Weiß". Etwas anderes dürften zwischendurch bloß die Carnuntum-Winzer anziehen, wenn sie als Hobby-Models auf dem Catwalk gute Figur beweisen.



Eigentlicher Anlass und krönender Abschluss der Experience ist die "Rubin Carnuntum"-Jahrgangspräsentation auf der Terrasse von Schloss Hof. Am 28. August laden 40 Winzer zur Verkostung ihres roten Aushängeschilds. Zudem stehen in der "Falstaff Lounge" heuer erstmals auch gereifte Weine zur Degustation bereit. Wissbegierige Weinliebhaber können an einem Verkostungsseminar teilnehmen.