Auf Du und Du mit den Promis

Es ist offensichtlich, dass der Name „Nikodemus“ in enger Verbindung zu seinem Namen steht. Doch nur einige Wenige wissen, dass der Hausherr mit richtigem Vornamen eigentlich Franz Neunteufel heißt. Wie sein Spitzname entstand: Als Kind wünschte er sich ein Go-Kart mit roten Sturzhelm wie sein Idol Niki Lauda. Und der Name ist ihm geblieben.

Ab 1997 pendelte er der Liebe wegen immer wieder zwischen Purkersdorf und den USA. Seine Zelte schlug er einige Zeit auch im „Tavern of the Green“, dem Szenelokal im Herzen des Central Parks in New York, auf. Auch Kofi Annan hat er schon bekocht. Neben dem Mountainbiken zählt das Reisen mit Frau Brigitte zu seinen Hobbys. Das schlägt sich auch in seiner Speisekarte nieder: „Das Herz ist natürlich Wienerisch, aber ein paar kulinarische Ausritte habe ich mir eingebildet. Manche werden zum Klassiker.“