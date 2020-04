Auf der Flucht: Wenn Lehrer lernen

Erster Stop ist die „rote Zone“ – dort bleibt man, bis geklärt ist, ob man eine ansteckende Krankheit hat. Mit nichts im Gepäck steht man also in Traiskirchen und wartet – die Rede ist von Menschen auf der Flucht. Eine Ausnahmeerfahrung, die auch einige Lehrkräfte aus Niederösterreich teilten – zumindest hypothetisch. Im Lehrgang „Migration, Asyl & Schule“ der Pädagogischen Hochschule (PH) Baden beschäftigten sie sich mit dem Thema Flucht und dem Umgang damit in der Schule.

Ins Leben gerufen wurde die in dieser Form einzigartige Weiterbildung 2015, als viele Menschen auf der Flucht nach Österreich kamen. „Aus PH-Sicht bestand 2015 dringender Handlungsbedarf“, sagt Karl Zarhuber, Leiter des Lehrgangs. Die Weiterbildung startete damals unmittelbar. „Lehrerinnen und Lehrer waren ja unter anderem an erster Stelle und massiv betroffen“, erinnert sich Zarhuber.

Eine von ihnen war Beatrix Skorpil (64). Sie ist Lehrerin an der Neuen Mittelschule Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) und hat sich damals dazu entschlossen, die Weiterbildung zu besuchen. „Es herrschte damals große Unsicherheit, auch unter den Kindern. Manche waren auch einfach über Nacht wieder weg“, erzählt sie.