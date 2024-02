Auf der A2 bei Grimmenstein brannte ein Auto aus

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr kam es auf der A2 in Richtung Wien zwischen Grimmenstein und Seebenstein zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz: Ein Lenker hatte bei seiner Fahrt den Leistungsabfall seines Wagens entdeckt und sah dann weißen Rauch aufsteigen. Beim Stehenbleiben am Pannstreifen brannte der Wagen bereits im Motorraum.

Kurze Zeit später stand der Benziner in Vollbrand. Der Lenker und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Pitten und Neunkirchen Stadt setzte bei ihrem Löschschaum ein. Der Lenker hatte zuvor noch versucht, mit vier Feuerlöschern den Brand klein zu halten. Lenker versuchte noch mit 4 Feuerlöscher den Brand klein zu halten. Er hatte dabei allerdings keine Chance.

Die A2 in Richtung Wien war für rund eine Stunde lang gesperrt, wodurch sich ein Stau von 5 Kilometern ergab.