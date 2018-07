Auf dem Rad zum dritten Weltrekord

Zwei Einträge im Guinness Buch der Rekorde 2018 hat sich Extremsportler Stefan Wagner aus Waidhofen an der Ybbs bereits gesichert zwar mit dem Rad, aber nicht im Vorbeifahren. Am 5. August will er sich den nächsten holen.

Stefan Wagner hält den Weltrekord am Ergometer in 48 Stunden und hat am Sonntagberg (Bezirk Amstetten) am 20. Juni den 48-Stunden-Höhenmeter Weltrekord aufgestellt. 31.891 Höhenmeter hat er zurückgelegt – das entspricht dreieinhalb Mal der Höhe des Mount Everest. Bereits 2017 hat er den Weltrekordversuch am Sonntagberg unternommen, ein Wintereinbruch hat ihm aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen Bronchitis und Atemnot musste er schließlich abbrechen. „Dieses Jahr mit dem Rekord am Sonntagberg war sehr emotional für mich, jetzt habe ich ein Kapitel abgeschlossen und bewiesen, dass ich es kann“, erzählt der 40-jährige Extremsportler.