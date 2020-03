Audi-Bande hat in St. Pölten zugeschlagen

"Es ist wirklich bitter", sagt Anita S. Die St. Pöltnerin wurde in der Nacht auf Dienstag Opfer von Autodieben. Die Unbekannten hatten in der Buchmayrstraße zugeschlagen, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Videoüberwachung

Normalerweise, berichtet S., werde der graue Audi Q5 in einem Carport untergestellt, auf dem eine Videokamera montiert ist. "Wegen Reparaturarbeiten an dem Carport stand der Wagen aber auf der Straße", erzählt die Frau. Heute Früh war der Audi dann plötzlich weg.

Hinweise erbeten

S., die den Vorfall sofort der Polizei gemeldet hat, hofft nun auf Zeugen. Auffällig ist ein Sticker mit der Aufschrift "...up to the future...", der sich am Heck des Wagens befindet.

Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle erbeten.