Asylunterkunft sorgt für politischen Wirbel

Die FPÖ sieht das naturgemäß anders. „Das war ein schwarzer Tag für die Demokratie. Immerhin steht in der Verfassung, dass alle Macht vom Volk ausgeht“, so Gubik. „Und das Volk will kein Asylzentrum in Unterwaltersdorf.“

„Eine Schließung wurde von Bund und Land dezidiert ausgeschlossen. Mir geht es um konstruktives Zusammenleben“, sagt Kocevar. „Ich werde mich weiterhin für eine reduzierte Zahl an Asylanten einsetzen. Aber auch dafür, dass wir die gesetzlichen Bedingungen akzeptieren und unseren Beitrag zur humanitären Hilfe jener Menschen erfüllen, die sie brauchen.“