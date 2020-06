Asyl: Tirol entlastet Traiskirchen

Am 1. Juli geht die Leiterin des Flüchtlingsheim Bürglkopf in Fieberbrunn in Pension. Damit sollte auch die Ära dieser Einrichtung im Tiroler Unterland zu Ende gehen. Doch nun wird das Quartier von einer einer Landes- in eine Bundesunterbringung umgewandelt. Das Innenministerium will damit das stark überbelegte Asyl-Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen entlasten. Dort waren zuletzt 1100 statt der vorgesehenen 480 Flüchtlinge untergebracht.

Fieberbrunn soll dazu dienen, „den vom Bürgerkrieg und der Flucht traumatisierten Menschen aus Syrien einen Platz zum Ankommen zur Verfügung zu stellen“, erklärt Tirols Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne). Geführt werde das Heim künftig vom Bund. Die Übergabe erfolge „Zug um Zug“ erfolgen. Denn die jetzt in dem Quartier lebenden Flüchtlinge müssen erst auf andere Unterkünfte in Tirol aufgeteilt werden.

Baur hatte stets die Abgeschiedenheit des Heims, dass rund acht Kilometer vom Ortszentrum am Berg liegt, kritisiert. „Mein Haupteinwand war, dass es für einen längeren Aufenthalt ungeeignet ist.“ Sie habe aber einerseits keinen Einfluss darauf, was der Bund macht. „Es gibt allerdings auch eine Not- und Drucksituation. Und da ist diese Lösung auf jeden Fall besser, als die Menschen woanders in überbelegten Zimmern unterzubringen“, sagt die Landesrätin. Das Innenministerium sehe zudem nur eine geringe Aufenthaltsdauer von etwa einem Monat vor.