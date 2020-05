Asyl: Die Herbergssuche wird verschärft

Viel Zustimmung bekommt Landeshauptmann Erwin Pröll für seine Forderung nach Grenzkontrollen, um den Flüchtlingsströmen Herr zu werden. Allen voran begrüßt die FPÖ das Machtwort aus St. Pölten. Auch die für Asylfragen zuständige Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger hält die Kontrollen "auf jeden Fall für notwendig". Und sie legt mit einer neuen Taktik bei der Unterbringung von Asylwerbern nach.

Jetzt sucht das Land aktiv nach leeren Gemeinde- und Privatwohnungen, um dort Flüchtlinge in überschaubarer Anzahl unterzubringen. Ein entsprechendes Schreiben an alle Bürgermeister ist fertig. Rund vier Monate vor den Gemeinderatswahlen erhofft sich Kaufmann-Bruckberger, mit der neuen Aktion an die 400 Unterbringungsplätze finden zu können. Die sollen vor allem das Lager Traiskirchen – aktueller Belag: 1380 Personen – entlasten.