Astronomie in NÖ: Sternderl schauen mitten in der Stadt

„Erleben sie den Himmel, hautnah und live“ ist das Motto des ehrenamtlich geführten Vereins. Jeden Montag wird um 20 Uhr zur gemeinsamen Betrachtung des Sternen- und Nachthimmels geladen. Dieser „Besuch des Weltalls“ richtet sich an Interessierte jedes Alters, astronomische Vorkenntnisse sind keine erforderlich, Dafür etwas Kondition, denn zum Dach führt eine enge Stiege. Und man darf sich über großes Interesse freuen. „Wir hatten sogar schon einen Heiratsantrag hier in der Sternwarte“, erzählt Fritz Amtmann vom Verein lächelnd. Ereignisse, wie die totale Mondfinsternis am 27. Juli 2017, lockten Hunderte Besucher an.

Die Führungen finden jeden Montag statt, nur im Juli und August gibt es eine Sommerpause, weil der Himmel zu lange hell bleibt. Mit der Helligkeit hat die Sternwarte generell ein Problem, denn mitten in der Stadt ist die Lichtverschmutzung hoch, die Bedingungen für Himmelsbetrachtungen sind nicht ganz ideal. Was dem Spaß an der Reise zu den Sternen aber keinen Abbruch tut. Infos unter: www.sternwarte-traiskirchen.org