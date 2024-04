Armbrust-Attacke nach Rauswurf aus Lokal: Mann bedingt eingewiesen

Ein 37-Jähriger, der im Dezember 2023 nach einem Lokalverweis in Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) mit einer Armbrust zurückgekehrt und auf einen 30-Jährigen gezielt haben soll, ist am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg unter Auflagen bedingt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden.