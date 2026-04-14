Arbeitsmarkt NÖ: Allzeithoch der erwerbstätigen Frauen

Es ist ein neuer Höchststand - vergangenes Jahr konnten knapp 296.000 unselbständige Beschäftigungsverhältnisse bei Niederösterreichs Frauen nachgewiesen werden. Das ergibt eine Erhöhung von beinahe 16 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008, dem Zeitpunkt der letzten Datenerhebung. Laut Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich, die sich mit ihrem Team in der aktuellen Ausgabe von "Fokus Arbeitsmarkt" mit Frauen in Niederösterreichs Erwerbslandschaft auseinandersetzt, sei das bereits auf die schrittweise Erhöhung des Pensionsantrittsalters zurückzuführen.

Alter der Erwerbstätigen steigt Seit dem 1. Jänner 2024 steigt das Regelpensionsalter für Frauen schrittweise auf 65 Jahre an. Das spiegelt sich auch in den Erwerbsquoten wider. Momentan ist die höchste Anzahl an unselbständigen weiblichen Beschäftigten in der Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren zu finden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Erwerbsquote von Frauen zwischen 60 und 64 Jahren aber bereits um acht Prozentpunkte gestiegen. Generell hat sich die Beschäftigung der Altersgruppe ab 50 Jahren binnen der letzten eineinhalb Dekaden mehr als verdoppelt.

"In den nächsten Jahren ist laut jüngsten Prognosen von Statistik Austria, für NÖ in der Altersgruppe 60-64 Jahren, eine Erwerbsquote von 38 Prozent erwartbar." von Sandra Kern AMS Niederösterreich Landesgeschäftsführerin

Teilzeitarbeit als häufigstes Modell Das häufigste Arbeitsmodell unter Niederösterreichs Frauen ist die Teilzeitarbeit. Neben der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen ist auch der Mangel an Vollzeitstellen ein wesentlicher Grund dafür. Im Jahresdurchschnitt 2024 arbeiteten mehr als die Hälfte aller Niederösterreicherinnen in Teilzeit. Somit machen Frauen 80 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten in Niederösterreich aus - das sind mehr als in der Bundeshauptstadt Wien (69 Prozent). Tätig sind Niederösterreichs Frauen vor allem in der öffentlichen Verwaltung, im Handel oder im Gesundheits- und Sozialwesen.