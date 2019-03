Arbeiterkammer-Wahl: ÖVP sieht Pannen, die Kammer nicht

In Niederösterreich tobt nicht nur ein Kampf um Stimmen und Mandate, es gibt auch Kontroversen um den Ablauf der am Mittwoch startenden Arbeiterkammerwahl selbst: Die ÖVP will eine Reform des AK-Wahlrechts, bei der Kammer sieht man diese Probleme nicht.

Konkret kritisiert VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, dass färbige Kuverts für die Stimmzettel beim Ablösen vom Klebepunkt zerreißen würden. „Zerrissene Wahlkuverts deuten darauf hin, dass es erstens ein Wahlkarten-Wähler war und zweitens, dass man von außen dann vielleicht schon sehen kann, was dieser gewählt hat“, meinte Ebner.

Er fügte aber auch hinzu, dass „eine Anfechtung keinen Sinn“ mache. Er forderte Richtung Bund, das AK-Wahlrecht zu reformieren. Dazu gehöre, die Wahl künftig an einem Tag am Gemeindeamt abzuhalten. In der derzeitigen Form wird sie von 20. März bis zum 2. April durchgeführt.