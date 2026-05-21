„Krankenstand gibt’s nicht“: Fahrer bekam jahrelang zu wenig Geld

Der ehemalige Bauarbeiter hatte für den Autohändler Fahrzeuge überstellt und abgeschleppt – teilweise auch nachts und auf längeren Fahrten nach Deutschland. Als er sich nach mehreren Jahren erstmals wegen Rückenproblemen krankmelden wollte, erhielt er laut eigenen Angaben eine überraschende Antwort: „Da hat’s geheißen, Krankenstand und Urlaub gibt’s nicht für geringfügig Beschäftigte.“

Zuschläge und Urlaubsansprüche fehlten

Der Betroffene ließ sich davon allerdings nicht einschüchtern. Der frühere Betriebsrat wusste, dass auch geringfügig Beschäftigte Anspruch auf Krankenstand und Urlaub haben. Nach seiner Genesung wandte er sich an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer in Melk.

Dort stellte sich heraus, dass der Pensionist über Jahre hinweg falsch entlohnt worden war. Laut AK fehlten unter anderem Zuschläge für Nachtarbeit, zahlreiche Überstell- und Abschleppstunden sowie Urlaubsansprüche. Auch deutlich mehr Fahrten als ursprünglich vereinbart seien angefallen. Besonders problematisch: Dienstzettel habe der Mann nie erhalten, wodurch eine Kontrolle der Abrechnungen lange erschwert worden sei.